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Решите уравнение 6x-1=0
Алгебра
Решите уравнение 6x-1=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-1=0; 6х=1; Х=1/6))))))))))))
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