Проверьте пожалуйста на ошибки надо было самому сочинить В лесу сидел маленьки?? мишка. Он очень милый, добрый, его глаза смотрели словно в душу. Маленький мишка сидел один, без мамы, поэтому он плакал. Мишку покормили люди, ...
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Проверьте пожалуйста на ошибки надо было самому сочинить В лесу сидел маленьки?? мишка. Он очень милый, добрый, его глаза смотрели словно в душу. Маленький мишка сидел один, без мамы, поэтому он плакал. Мишку покормили люди, когда пришли в лес. Его успокоили, и он лёг спать, а позже пришла его мама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В последнем предложении перед и запятую надо убрать и еще много раз повторяется мишка. Его можно заменить местоимениями.
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