Проверьте пожалуйста на ошибки надо было самому сочинить В лесу сидел маленьки?? мишка. Он очень милый, добрый, его глаза смотрели словно в душу. Маленький мишка сидел один, без мамы, поэтому он плакал. Мишку покормили люди, ...

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Проверьте пожалуйста на ошибки надо было самому сочинить В лесу сидел маленьки?? мишка. Он очень милый, добрый, его глаза смотрели словно в душу. Маленький мишка сидел один, без мамы, поэтому он плакал. Мишку покормили люди, когда пришли в лес. Его успокоили, и он лёг спать, а позже пришла его мама.

Автор: Гость