Проверьте пожалуйста правильно или нет?
Английский язык
Проверьте пожалуйста правильно или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, все правильно, точно!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши разные формы слова-названия признака, выдели у них окончания. Найди и подчеркни начальную форму этого слова . Горячее солнце. Горячий песо...
Математика
Фрекен бок испекла карлсону вкусные плюшки за завтраком карлсон съел половину пл??шек и еще одну. за обедом половину оставшихся и еще одну. за ужин...