Проверьте пожалуйста правильно или нет?

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Проверьте пожалуйста правильно или нет?
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Автор: Гость
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Гость:
Да, все правильно, точно!!!
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