Проверьте пожалуйста правильно ли я решила ....особенно 2 ... ПС..можете добавлять с??ои ответы до 10 ноября , не подумайте что вопрос старый
Алгебра
Проверьте пожалуйста правильно ли я решила ....особенно 2 ... ПС..можете добавлять с??ои ответы до 10 ноября , не подумайте что вопрос старый
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Гость:
Ты молодец всё верно
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