Проверьте пожалуйста правильно ли я решила ....особенно 2 ... ПС..можете добавлять с??ои ответы до 10 ноября , не подумайте что вопрос старый

Алгебра

Проверьте пожалуйста правильно ли я решила ....особенно 2 ... ПС..можете добавлять с??ои ответы до 10 ноября , не подумайте что вопрос старый

Автор: Гость