ПРОВЕРЬТЕ ТЕКСТ НА ОРФОГРАФИЮ И ПУНКТУАЦИЮ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Каждый человек по-своему особенный внешне и внутренне. При первой встрече с человеком его внешность – это и есть первое впечатление. В этом сочинении я расскажу о своей...

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ПРОВЕРЬТЕ ТЕКСТ НА ОРФОГРАФИЮ И ПУНКТУАЦИЮ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Каждый человек по-своему особенный внешне и внутренне. При первой встрече с человеком его внешность – это и есть первое впечатление. В этом сочинении я расскажу о своей подруге. Её голова имеет округлую форму, но с очень выраженными чертами лица, лоб не широкий и постоянно прикрыт прядями волос, которые невозможно собрать. Когда она разговаривает, её скулы становятся чётче. Если же на её лице появится улыбка, то она будет самой весёлой и нежной, можно заметить передние два зуба. Брови густые и тёмные, на фотографиях даже не видно прожилок между волосками, но они имеют аккуратную форму. Глаза тёмно - карие, а когда её зрачки увеличиваются, то глаза кажутся чёрными и в них легко утонуть. Взгляд простой и в тоже время задорный по ним невозможно узнать, что же она сейчас сделает. Этот взгляд подчёркивают её тёмные и густые ресницы, которые лежат вертикально. Нос аккуратный, совсем небольшой. Её волосы чуть короче средней длины. Они цвета тёмного шатена, на свету волосы переливаются. Обычно она делает высокий хвост, но причёска получается с «петушками». Осанка у неё прямая, но ходит она просто. Фигура у неё спортивная, она может спокойно одевать любые вещи, они все идут ей. Рост чуть ниже среднего, почти как у меня, но всё равно считаю её маленькой. Походка обычная, ненавязчивая может иногда вприпрыжку. Пальцы на руках и сами руки худые и немного бледные. Она носит всё время разное. Обычно это разноцветные свитера и джинсы. Мне нравится её стиль. Она очень весёлая, добрая и трудолюбивая. У неё сложный характер, но это делает её особенной.

Автор: Гость