Найти производную 2cosx-3tgx

Математика
Найти производную 2cosx-3tgx
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cosx-3sinx/cosx=(2cos^2x-3sinx)/cosx
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