Прилагательные у слове известная

Русский язык
Прилагательные у слове известная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известный, известное
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