Назовите пожалуйста какие были войны при Александре 3

История
Назовите пожалуйста какие были войны при Александре 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таможенная война с 1890г.-это все. События.Установление границ России и Афганистана,который являлся протекторатом Англии(1885-1895) Завершение присоединения Средней Азии.Покорение туркменских племен и взятие Ашхабада(1881-1882)
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