Найдите сумму двенадцати первых членов арифметической прогрессии (an), если а2=203, а4=200
Алгебра
Найдите сумму двенадцати первых членов арифметической прогрессии (an), если а2=203, а4=200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A4-a2 = 2d, 2d = 200-203=-3,d= -1,5 a1 = a2 - d, a1 = 203+1,5 = 204,5 a12 = a1+ 11.d, a12=203+11.(-1,5)=203-16,5=186,5 sn=n/2.(a1+an) s12=12/2.(203+186,5)=6.389,5=2337
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