Яка ймовірність того що з колоди 36 карт навмання витягнута картка виявиться не ка??тинкою

Гость: Гость:

Карт, на которых нарисованы не картинки, а цифры 6,7,8,9,10, будет 5*4=20 штук. Всего карт 36. Значит, вероятность вытащить карту, на которой изображена не картинка ( а цифра) равна 20/36=5/9.