Яка ймовірність того що з колоди 36 карт навмання витягнута картка виявиться не ка??тинкою
Алгебра
Яка ймовірність того що з колоди 36 карт навмання витягнута картка виявиться не ка??тинкою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карт, на которых нарисованы не картинки, а цифры 6,7,8,9,10, будет 5*4=20 штук. Всего карт 36. Значит, вероятность вытащить карту, на которой изображена не картинка ( а цифра) равна 20/36=5/9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
И гидроксд натрия, и серная разбавленная кислота будут реагировать с: а)Оксидом цинка б)Гидроксидом железа 3 в)Диоксидом углерода г)оксидом...
Литература
Уперше пісню "Ой ти дівчино,з горіха зерня.."виконав Дмитро Гнатюк на ювілейному концерті на честь сторіччя автора.Автор твору є
Физика
На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в труб...
Физика
Определите сопротивление медной проволоки длиной 15 м и сечением 0.34 мм2. Удельное сопротивление меди 0.017 Ом*мм2/м
Русский язык