Уперше пісню "Ой ти дівчино,з горіха зерня.."виконав Дмитро Гнатюк на ювілейному концерті на честь сторіччя автора.Автор твору є
Литература
Уперше пісню "Ой ти дівчино,з горіха зерня.."виконав Дмитро Гнатюк на ювілейному концерті на честь сторіччя автора.Автор твору є
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Ой ти, дівчино, з горіха зерня — українська пісня на слова Івана Франка, автор музики Анатолій Кос-Анатольський. Вірш увійшов до збірки поезій Івана Франка «Зів'яле листя», що вийшла 1886 року. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» написано на зразок української народної ліричної пісні «Ой ти, дівчино, горда і пишна…» Франко описує красу дівчини, використовуючи фольклорні мотиви і порівняння, властиві народній пісні.
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