На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в трубке если вес человека 500 H а площадь доски на которой он стоит 900 см2

Физика

На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в трубке если вес человека 500 H а площадь доски на которой он стоит 900 см2

Автор: Гость