На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в трубке если вес человека 500 H а площадь доски на которой он стоит 900 см2
Физика
На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в трубке если вес человека 500 H а площадь доски на которой он стоит 900 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=F\Sро*g*h=F\Sh=F\ро*g*S=500\1000*10*0.09=0.55 м
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