Определите сопротивление медной проволоки длиной 15 м и сечением 0.34 мм2. Удельное сопротивление меди 0.017 Ом*мм2/м
Физика
Определите сопротивление медной проволоки длиной 15 м и сечением 0.34 мм2. Удельное сопротивление меди 0.017 Ом*мм2/м
Ответ(ы) на вопрос:
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Анализ и решение R=pl/S=0,017*15/0,34=7,5ОМ
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