План к сочинению: какую пользу приносят деревья

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Прежде всего деревья – это основной источник кислорода на планете. Кроме того, люди используют в своих целях их плоды и древеси. Плоды многих деревьев – орехи и фрукты – человек употребляет в пищу. Древесину, из которой состоит ствол дерева, люди используют для строительства и изготовления различных предметов. Из сосны, бука и многих других пород дерева делают мебель; самая красивая и прочная мебель получается из так называемых благородных пород, таких как дуб, орех, красное и черное дерево. Из коры некоторых деревьев делают пробку – хороший теплоизолирующий материал, который можно использовать для утепления пола и стен. Кора некоторых других деревьев содержит дубильное вещество танин, которое используется для выделки кож. Из стволов каучукового дерева добывают сок, из которого делают резину.