План к сочинению: какую пользу приносят деревья
Русский язык
План к сочинению: какую пользу приносят деревья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего деревья – это основной источник кислорода на планете. Кроме того, люди используют в своих целях их плоды и древеси. Плоды многих деревьев – орехи и фрукты – человек употребляет в пищу. Древесину, из которой состоит ствол дерева, люди используют для строительства и изготовления различных предметов. Из сосны, бука и многих других пород дерева делают мебель; самая красивая и прочная мебель получается из так называемых благородных пород, таких как дуб, орех, красное и черное дерево. Из коры некоторых деревьев делают пробку – хороший теплоизолирующий материал, который можно использовать для утепления пола и стен. Кора некоторых других деревьев содержит дубильное вещество танин, которое используется для выделки кож. Из стволов каучукового дерева добывают сок, из которого делают резину.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
При смешивании 30 г поваренной соли с 20г нитрата серебра получили осадок. Рассчита??те массу осадка
Математика