Реши украшение x+8=17
Математика
Реши украшение x+8=17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+8=17 x=17-8 x=9 ---------------- 9+8=17 17=17 Ответ:x=9
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