Стрелками укажи связь прилагательного с существительным в предложениях определи их род и падеж возьми стакан гречневой крупы на самом красивом месте в центре села стоит школа в бескрайнем просторе парят белоснежные чайки?

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Стрелками укажи связь прилагательного с существительным в предложениях определи их род и падеж возьми стакан гречневой крупы на самом красивом месте в центре села стоит школа в бескрайнем просторе парят белоснежные чайки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                чего? стакан ---------------> крупы                        какой? гречневой <------------- крупы                                         каком? на самом красивом <---------------- месте                      чего? в центре ---------------> села                где? стоит----------------->- в центре                где? стоит --------------> на красивом месте                                  каком? в бескрайнем <--------------------- просторе                 где? парят --------------> в просторе                                 какие? белоснежные <------------------  чайки
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