Стрелками укажи связь прилагательного с существительным в предложениях определи их род и падеж возьми стакан гречневой крупы на самом красивом месте в центре села стоит школа в бескрайнем просторе парят белоснежные чайки?
Русский язык
Стрелками укажи связь прилагательного с существительным в предложениях определи их род и падеж возьми стакан гречневой крупы на самом красивом месте в центре села стоит школа в бескрайнем просторе парят белоснежные чайки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чего? стакан ---------------> крупы какой? гречневой <------------- крупы каком? на самом красивом <---------------- месте чего? в центре ---------------> села где? стоит----------------->- в центре где? стоит --------------> на красивом месте каком? в бескрайнем <--------------------- просторе где? парят --------------> в просторе какие? белоснежные <------------------ чайки
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