Какие были последствия каждого города после походов Батыя на Русь.

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Нашествие Батыя на Русь, кратко говоря, преследовало цель порабощения народа, захват и присоединение новых территорий. Появились монголы на южных границах Рязанского княжества с требованием выплачивать им дань. Князь Юрий просил помощи у Михаила Черниговского и Юрия Владимирского. В ставке Батыя рязанское посольство было уничтожено. Князь Юрий вывел свою армию, а также муромские полки на пограничную битву, но сражение было проиграно. На помощь Рязани Юрий Всеволодович отправил соединенное войско. В нем были полки его сына Всеволода, люди воеводы Еремея Глебовича, новгородские отряды. К этой армии примкнули и силы, отступившие из Рязани. Город пал после шестидневной осады. Посланные полки успели дать бой завоевателям под Коломной, но потерпели поражение.