Помогите пожалуйста этот пример квадратное уравнение 5x-15-8x-3x(3x-9)=0
Математика
Помогите пожалуйста этот пример квадратное уравнение 5x-15-8x-3x(3x-9)=0
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Решение на фото)))))))))
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