Разложить на множители 1) 2x^2 + 5x - 3 2) x^2 - 18x + 45
Алгебра
Разложить на множители 1) 2x^2 + 5x - 3 2) x^2 - 18x + 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2xˇ2+5x-3 = 2.(x-1/2)(x+3)=(2x-1)(x+3) 2)xˇ2-18x+45= (x-15)(x-3)
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