Расположите числа в порядке возрастания: 8, 3; 9, 25; 4, 121; 9, 39; 8, 301; 4, 122.

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Порядок возрастания : от меньшего числа к большему числу. Сначала сравнивается целые части , затем смотрим на дробные. Например: 4,121 и 4 ,122 4 121/1000 < 4 122/1000 При одинаковых знаменателях, чем больше числитель, тем дробь больше. Ответ: 4,121 ; 4,122 ; 8,3 ; 8,301 ; 9,25 ; 9,39 .