Расположите числа в порядке возрастания: 8, 3; 9, 25; 4, 121; 9, 39; 8, 301; 4, 122.

Математика
Расположите числа в порядке возрастания: 8, 3; 9, 25; 4, 121; 9, 39; 8, 301; 4, 122.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок возрастания : от меньшего числа к большему числу. Сначала сравнивается целые части , затем смотрим на дробные. Например: 4,121  и   4 ,122 4  121/1000   <  4  122/1000 При одинаковых знаменателях, чем больше числитель, тем дробь больше. Ответ: 4,121 ;  4,122 ;   8,3 ;  8,301  ;  9,25 ;  9,39 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
К раствору щелочи в воде добавили еще 28г чистой щелочи. В итоге получился 16% - процентный раствор массой 800гр. Сколько граммов щелочи было в исх...
Ответить
Другие предметы
Внимательно рассмотри рисунки.как ты думаешь,как бы поступили древние люди?
Ответить
Английский язык
Перевод. по английскому языку. Зелёный сад.
Ответить
Английский язык
EXERCISE 5: Choose the correct alternative: present perfect, present perfect progressive, present progressive: Megan meets her friend Jess in an ...
Ответить
Другие предметы
Как перевести 52 номер?
Ответить