Предложение где слово сказка подлежащее.
Русский язык
Предложение где слово сказка подлежащее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка любит добрых читателей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода? 1 одну пятую 2 одну шестую 3 одну третью 4 две третьих срочно!!!!
География
В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давле...