Объясните почему существительные ноль,соль, пень и тень имеющие одинаковые согла??ные на конце слова относятся к разным типам склонения

Гость: Гость:

Ноль и пень относятся ко 2 склонению,т.к. они мужского рода и окончиваются на мягкий знакКо второму склонению относятся существительные среднего рода оканчивающиеся на о,и слова с нулевым окончанием,а также слова муского рода.Слова соль и тень относятся к 3 склонинию,т.к. женского рода и окончиваются на мягкий знак.К третьему склонению относятся слова только женского рода и на конце всегда будет писаться мягкий знак.Надеюсь,что так)