Объясните почему существительные ноль,соль, пень и тень имеющие одинаковые согла??ные на конце слова относятся к разным типам склонения

Русский язык
Объясните почему существительные ноль,соль, пень и тень имеющие одинаковые согла??ные на конце слова относятся к разным типам склонения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноль и пень относятся ко 2 склонению,т.к. они мужского рода и окончиваются на мягкий знакКо второму склонению относятся существительные среднего рода оканчивающиеся на о,и слова с нулевым окончанием,а также слова муского рода.Слова соль и тень относятся к 3 склонинию,т.к. женского рода и окончиваются на мягкий знак.К третьему склонению относятся слова только женского рода и на конце всегда будет писаться мягкий знак.Надеюсь,что так)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение где слово сказка подлежащее.
Ответить
Окружающий мир
Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода? 1 одну пятую 2 одну шестую 3 одну третью 4 две третьих срочно!!!!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста этот пример квадратное уравнение 5x-15-8x-3x(3x-9)=0
Ответить
География
В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давле...
Ответить
Алгебра
Разложить на множители 1) 2x^2 + 5x - 3 2) x^2 - 18x + 45
Ответить