Объясните почему существительные ноль,соль, пень и тень имеющие одинаковые согла??ные на конце слова относятся к разным типам склонения
Русский язык
Объясните почему существительные ноль,соль, пень и тень имеющие одинаковые согла??ные на конце слова относятся к разным типам склонения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноль и пень относятся ко 2 склонению,т.к. они мужского рода и окончиваются на мягкий знакКо второму склонению относятся существительные среднего рода оканчивающиеся на о,и слова с нулевым окончанием,а также слова муского рода.Слова соль и тень относятся к 3 склонинию,т.к. женского рода и окончиваются на мягкий знак.К третьему склонению относятся слова только женского рода и на конце всегда будет писаться мягкий знак.Надеюсь,что так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода? 1 одну пятую 2 одну шестую 3 одну третью 4 две третьих срочно!!!!
География
В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давле...