После того как из бидона взяли 8 л молока,в нем осталось на 12 л молока больше,чем вз??ли. Сколько литров молока осталось в бидоне?
Математика
После того как из бидона взяли 8 л молока,в нем осталось на 12 л молока больше,чем вз??ли. Сколько литров молока осталось в бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+12=20(л)-осталось. Ответ:20 литров.
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