После того как из бидона взяли 8 л молока,в нем осталось на 12 л молока больше,чем вз??ли. Сколько литров молока осталось в бидоне?

Математика

После того как из бидона взяли 8 л молока,в нем осталось на 12 л молока больше,чем вз??ли. Сколько литров молока осталось в бидоне?

Автор: Гость