Чему равна сила тока в цепи если мощность лампы 5 кВт а напряжение на спирали 380 В
Физика
Чему равна сила тока в цепи если мощность лампы 5 кВт а напряжение на спирали 380 В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = U*I, I = P/U, P = 5000 Вт, U = 380 В, I = 5000 Вт/ 380 В = 500/38 А = 13,16 А
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