Чему равна сила тока в цепи если мощность лампы 5 кВт а напряжение на спирали 380 В

Физика
Чему равна сила тока в цепи если мощность лампы 5 кВт а напряжение на спирали 380 В
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = U*I, I = P/U, P = 5000 Вт, U = 380 В, I = 5000 Вт/ 380 В = 500/38 А = 13,16 А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При смешивании оксида калия с водой получили щелочь массой 56г рассчитайте изнача??ьную массу оксида калия
Ответить
Русский язык
Стрелками укажи связь прилагательного с существительным в предложениях определи их род и падеж возьми стакан гречневой крупы на самом красивом мест...
Ответить
Математика
(780-м×60)÷6=70 Ответте плиз
Ответить
Русский язык
Про мыло-разобрать как часть речи
Ответить
Математика
После того как из бидона взяли 8 л молока, в нем осталось на 12 л молока больше, чем в??яли. Сколько литров молока осталось в бидоне?
Ответить