И гидроксд натрия, и серная разбавленная кислота будут реагировать с: а)Оксидом цинка б)Гидроксидом железа 3 в)Диоксидом углерода г)оксидом натрия д)хлоридом калия е)гидроксидом алюминия
Химия
И гидроксд натрия, и серная разбавленная кислота будут реагировать с: а)Оксидом цинка б)Гидроксидом железа 3 в)Диоксидом углерода г)оксидом натрия д)хлоридом калия е)гидроксидом алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) да ZnO + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2O ZnO + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2O б) да Fe(OH)3 + 3NaOH ---> Na3FeO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 6H2O в) нет г) нет д) нет е) да Al(OH)3 + 3NaOH ---> Na3AlO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 6H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Уперше пісню "Ой ти дівчино,з горіха зерня.."виконав Дмитро Гнатюк на ювілейному концерті на честь сторіччя автора.Автор твору є
Физика
На рисунке изображен старинный опыт: человек вытесняя воду из меха заставляет ее ??одниматься вверх по трубке. Определите высоту столба воды в труб...
Физика
Определите сопротивление медной проволоки длиной 15 м и сечением 0.34 мм2. Удельное сопротивление меди 0.017 Ом*мм2/м
Русский язык