И гидроксд натрия, и серная разбавленная кислота будут реагировать с: а)Оксидом цинка б)Гидроксидом железа 3 в)Диоксидом углерода г)оксидом натрия д)хлоридом калия е)гидроксидом алюминия

Гость: Гость:

А) да ZnO + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2O ZnO + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2O б) да Fe(OH)3 + 3NaOH ---> Na3FeO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 6H2O в) нет г) нет д) нет е) да Al(OH)3 + 3NaOH ---> Na3AlO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 6H2O