Заполните таблицу, используя следущии данные. В магазине имеется: 2 800 пачек чая по цене 56 руб, 1 256 банок кофе по цене 32 руб, 865 пачек печенья по цене 15 руб, 908 коробок конфет по цене 45 руб. НУЖНО НАЙТИ СТОИМОСТЬ, НАПИ...
Математика
Заполните таблицу, используя следущии данные. В магазине имеется: 2 800 пачек чая по цене 56 руб, 1 256 банок кофе по цене 32 руб, 865 пачек печенья по цене 15 руб, 908 коробок конфет по цене 45 руб. НУЖНО НАЙТИ СТОИМОСТЬ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ И ПРИМЕР САМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2800*56 + 1256*32 + 865*15+908*45=156800+40192+40860+12975=250827
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