Проверьте текст на орфографию пожалуйста. У меня есть младший брат Денис. Я его о??ень люблю. Он младше меня на семь лет - ему сейчас пять. Мне кажется, что он не похож на своих сверстников. Денис очень непослушный и иногда да...

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Проверьте текст на орфографию пожалуйста. У меня есть младший брат Денис. Я его о??ень люблю. Он младше меня на семь лет - ему сейчас пять. Мне кажется, что он не похож на своих сверстников. Денис очень непослушный и иногда даже вредный. У него на уме только то как бы ещё куда-нибудь залезть и что-нибудь "починить". Когда он был по меньше, то очень любил разбирать свои игрушки на мелкие детали, так что их было не возможно потом собрать. Если что-то делаешь то он тут как тут. Денис очень смышлёный мальчик. Мы его часто ругали зато, что он не слушается и разбирает всё что ему попадает в руки. Он для своего возраста достаточно спортивный, Денис хорошо умеет отжиматься и подтягиваться, что на очень поражает. У него голубые глаза и задорный взгляд, вот посмотришь на него и сразу всё ему прощаешь. Сейчас у нас появилась собака, Боня и когда Денис начинает чудить она выдает его своим лаем. Раньше у этого озорника были золотистые, кудрявые волосы, мы даже называли его Рыжим, хотя он уже совсем не "Рыжий". Денис очень хорошенький мальчишка и мы его все конечно же любим. Можно ещё долго рассказывать о нем и о его проделках, поэтому я скажу одно - у меня замечательный брат, хоть даже и немного не послушный.

Автор: Гость