Синтаксический разбор предложения. Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть.
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Автор: Гость
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Гость:
Повествовательное, невосклецательное, простое, двусоставное, распространённое
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Синтаксический разбор предложения.Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть.
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