Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. Синтаксический разбооор предложения
Русский язык
Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. Синтаксический разбооор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сожноподчиненное предложение с придаточным цели. Здесь главная часть- Я поднял голову Я-подлежащее поднял-сказуемое голову-дополнение, а придаточная обстоятельство цели, поэтому вы должны эту часть полностью подчеркнуть как обстоятельство(_._._._.)
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