Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. Синтаксический разбооор предложения

Гость: Гость:

Это сожноподчиненное предложение с придаточным цели. Здесь главная часть- Я поднял голову Я-подлежащее поднял-сказуемое голову-дополнение, а придаточная обстоятельство цели, поэтому вы должны эту часть полностью подчеркнуть как обстоятельство(_._._._.)