Провідміняти такі слова та словосполучення: Університет, жовто-блакитний, я, пер??ий, Тарас Григорович Шевченко, Микулець Василь Іванович.

Гость: Гость:

Н.В:університет,жовто-блакитний,я,Тарасу Григорович Шевченком,Микулець Васильченка Іванович Р.В:університету, жовто-блакитного, мене,Тараса Григоровича Шевченка, Микульця Василя Івановича Д.В:університету(-ові-), жовто-блакитному,мені,Тарасу(-ові-) Григоровичу(-еві-)Шевченку(-ові-),Микульцю (-еві-) Василю(-еві-) Івановичу(-еві-) З.В:університет,жовто-блакитний,мене,Тараса Григоровича Шевченка, Микульця Василя Івановича О.В:університетом, жовто-блакитним,мною,Тарасом Григоровичем Шевченком,Микульцем Василем Івановичем М.В:на університеті(-ові-), на жовто-блакитному, на мені, на Тарасові(-у-) Григоровичу(-еві-) Шевченка(-ові-),на Микульцю(-еві-) Василю(-еві-) Івановичу(-еві-)