Пррчитай как пришвин понимал слова родина и отечесиво вставь пропущеные слова, запиши свои высказывания Я стою и растут______________________ Я стою, и росту, и хожу ____________________ Я стою, и хожу, и мыслю - я человек.
Литература
Пррчитай как пришвин понимал слова родина и отечесиво вставь пропущеные слова, запиши свои высказывания Я стою и растут______________________ Я стою, и росту, и хожу ____________________ Я стою, и хожу, и мыслю - я человек.
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