Пррчитай как пришвин понимал слова родина и отечесиво вставь пропущеные слова, запиши свои высказывания Я стою и растут______________________ Я стою, и росту, и хожу ____________________ Я стою, и хожу, и мыслю - я человек.

Литература

Пррчитай как пришвин понимал слова родина и отечесиво вставь пропущеные слова, запиши свои высказывания Я стою и растут______________________ Я стою, и росту, и хожу ____________________ Я стою, и хожу, и мыслю - я человек.

Автор: Гость