Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?

Математика

Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?

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