Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?

Математика
Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 11 кг такса легче овчарки.

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