Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?
Математика
Пудель на 2 кг тяжелее таксы и на 9 кг легче овчарки. на сколько кг такса легче, чем овчарка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 11 кг такса легче овчарки.
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