Пушкин родился 6 июня 1799 года. Какой это день недели ( учтите что 1800 и 1900 годы не был?? високосными?
Математика
Пушкин родился 6 июня 1799 года. Какой это день недели ( учтите что 1800 и 1900 годы не был?? високосными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был четверг 6 июня 1799 года
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