Пушкин родился 6 июня 1799 года. Какой это день недели ( учтите что 1800 и 1900 годы не был?? високосными?

Математика

Пушкин родился 6 июня 1799 года. Какой это день недели ( учтите что 1800 и 1900 годы не был?? високосными?

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