Прочитай отрывок из литературного произведения. Напиши, какое настроение у герое?? и почему

Литература
Прочитай отрывок из литературного произведения. Напиши, какое настроение у герое?? и почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого именно литературного произведения?
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