Прочитай отрывок из литературного произведения. Напиши, какое настроение у герое?? и почему
Литература
Прочитай отрывок из литературного произведения. Напиши, какое настроение у герое?? и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого именно литературного произведения?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести 2 предложения 1. Codification of every interrelation between members of a tribe was a major component of early law. 2. Custo...
Биология
Математика
Математика