Как обозначается выталкивающаяся сила в физике
Физика
Как обозначается выталкивающаяся сила в физике
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Гость:
Вроде FА(А-маленькая) ,т.е сила Архимеда
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