Раскройте смысл Аристотеля "Политика- это высшее появление социальности"

Обществознание
Раскройте смысл Аристотеля "Политика- это высшее появление социальности"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это просто,в социуме(обществе) формируется политические мнения которые влияют на Политику страны.
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