Помогите привести примеры практического использования научной информации инфор??ации в разных сферах общественной жизни. (кратко)
Обществознание
Помогите привести примеры практического использования научной информации инфор??ации в разных сферах общественной жизни. (кратко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научная информация это когда мы например хотим узнать информацию о космосе тогда мы ищем всю научную информацию и так же с машиной из чего она и что в ней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Найди значение выражения 120:4+2*3 измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60,96,12.
Русский язык