Помогите привести примеры практического использования научной информации инфор??ации в разных сферах общественной жизни. (кратко)

Обществознание
Помогите привести примеры практического использования научной информации инфор??ации в разных сферах общественной жизни. (кратко)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научная информация это когда мы например хотим узнать информацию о космосе тогда мы ищем всю научную информацию и так же с машиной из чего она и что в ней
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