Напишите с решением помогите плиз алгебра 8 класс

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Некоторые номера можно отвечать без решения: №1В) №2 Б) т.к.√0,4 не извлекается №3 А)- прямая Б)- парабола В) -гипербола Г) - прямая Ответ: Б) №4 В) №5 Арифметический квадратный корень извлекается только, если подкоренное выражение больше, равно нулю ⇒ответВ) №6 √7*4-3=√28-3=√25 =5 Ответ:А) №7 √36*0,81=√36*√0,81=6*0,9=5,4 Ответ:В) №8 (1/5*√10)²=1/5√10*1/5√10=1/25*10= 10/25=2/5=0,4 Ответ:Г)