Помогите решить 2 и 3 задачу , буду признателен .
Геометрия
Помогите решить 2 и 3 задачу , буду признателен .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости.... У меня тоже самое ... Правдой прости меня , сам думаю...
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