Подберите коэффициенты в уравнении химической реакции методом электронного баланса: _H2SO4+_C= _H2O+ _SO2+ _CO2
Химия
Подберите коэффициенты в уравнении химической реакции методом электронного баланса: _H2SO4+_C= _H2O+ _SO2+ _CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - 4е = С(4+). |*1 Н2SO4 - 2e = SO2 + H2O. |*2 2H2SO4 + C = 2H2O + 2SO2 + CO2
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