Уравнение x^2-2|x|-3=0.Требуется найти сумму корней. Несколько способов дали разные ответы - в одном случае -3 и 1,а в другом -3 и 3. Может кто-нибудь подскажет,как правильно решить квадратное уравнение с модулем?
Алгебра
Уравнение x^2-2|x|-3=0.Требуется найти сумму корней. Несколько способов дали разные ответы - в одном случае -3 и 1,а в другом -3 и 3. Может кто-нибудь подскажет,как правильно решить квадратное уравнение с модулем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут надо рассматривать 2 варианта 1) х>0, тогда Х^2-2х-3=0 X1=3 X2=-1 2) X<0, тогда Х^2+2х-3=0 D=4+12=16 X1=(-2-4)/2=-3 X2=(-2+4)/2=1
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