Уравнение x^2-2|x|-3=0.Требуется найти сумму корней. Несколько способов дали разные ответы - в одном случае -3 и 1,а в другом -3 и 3. Может кто-нибудь подскажет,как правильно решить квадратное уравнение с модулем?

Алгебра

Уравнение x^2-2|x|-3=0.Требуется найти сумму корней. Несколько способов дали разные ответы - в одном случае -3 и 1,а в другом -3 и 3. Может кто-нибудь подскажет,как правильно решить квадратное уравнение с модулем?

Автор: Гость