Первым через пролив между Евразией и Америкой прошёл а ) витус беринг б)алексей чи??иков в ) семён дежнёв г) джеймс кук

География
Первым через пролив между Евразией и Америкой прошёл а ) витус беринг б)алексей чи??иков в ) семён дежнёв г) джеймс кук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Витус Беринг Пролив даже называется: "Берингов"
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