Первым через пролив между Евразией и Америкой прошёл а ) витус беринг б)алексей чи??иков в ) семён дежнёв г) джеймс кук

География

Первым через пролив между Евразией и Америкой прошёл а ) витус беринг б)алексей чи??иков в ) семён дежнёв г) джеймс кук

Автор: Гость