Краткое содержания С. Я. Маршак "ледяной остров"

Гость: Гость:

В зимнем лесу волк беседует с вороном, белки играют с зайцем в горелки. Вести про северный остров Удрест, Пристань отважных сердец. Посвящается капитану медицинской службы Павлу Ивановичу Буренину. Их видит Падчерица, которая пришла в лес за хворостом и дровами (послала её жестокая Мачеха). Лауреат Ленинской (1963) и четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951). Краткое содержание: Маршак С. В том же году сокращенный вариант под названием "Ледяной остров" опубликован в "Мурзилке". В 1913 году я познакомился с очень любопытной школой в южном Уэльсе.