Номер 2. Очень срочно надо!!!!!
Математика
Номер 2. Очень срочно надо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 станок- 15 деталей/мин -3,6 мин 2 станок - 12 деталей/мин- ? мин 1) 15*3,6=54 (д.) - заказ 2) 54/12=4,5 (мин) 2 станок Ответ 4,5 мин потребуется второму станку
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