Как попросить брата по татарски: - Дать мне чай, ложку - Поставить молоко в холодильник - Помочь маме - Помыть чашку, тарелку

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Как попросить брата по татарски: - Дать мне чай, ложку - Поставить молоко в холодильник - Помочь маме - Помыть чашку, тарелку

Автор: Гость