Как попросить брата по татарски: - Дать мне чай, ложку - Поставить молоко в холодильник - Помочь маме - Помыть чашку, тарелку

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Как попросить брата по татарски: - Дать мне чай, ложку - Поставить молоко в холодильник - Помочь маме - Помыть чашку, тарелку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Бирергә, миңа чәй кашыгы 2  Куярга, сөт суыткыч 3 Әнисенә булышырга 4  Помыть эчәргә алып керер иде, тарелку
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