Номер 142 (задание на картинке) РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ!!!!
Математика
Номер 142 (задание на картинке) РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А можеш сфоткать так что бы было видна ок
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