Периметр прямоугольника40 чему равна площадь этого прямоугольника если его длина больше ширины в з раза

Математика
Периметр прямоугольника40 чему равна площадь этого прямоугольника если его длина больше ширины в з раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а-длина,в-ширина,то периметр=2(а+в),т.к3в=а,то 40=2(3в+в) 8в=40 в=5, тогда а=3*5=15,то s=15*5=75
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