Зачем быть милосердным к людям
Русский язык
Зачем быть милосердным к людям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На людей не надо сердиться должно все быть добренько
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуйста биографию Мерлин Монро на английском языке с переводом на ру??ский.Маленько(кратко и главное) 60 слов.даю 60 баллов.
Математика
Периметр прямоугольника40 чему равна площадь этого прямоугольника если его длина больше ширины в з раза
Математика
Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?