Зачем быть милосердным к людям

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Зачем быть милосердным к людям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На людей не надо сердиться должно все быть добренько
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