Окружность вписана в прямоугольную трапецию.Известно что АВ=17,CD=15.Найдите площадь трапеции

Геометрия
Окружность вписана в прямоугольную трапецию.Известно что АВ=17,CD=15.Найдите площадь трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еоли в прямоуг.трапецию вписана окружность .то сумма оснований=сумме боковых сторон т.еВС+АД=17+15=32    площадь S = 1/2(AD+BC)  *H(ВЫСОТА=СД)= 1/2*32*15=240  квадратных единиц
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