Почему закон не разрешает вступать в брак очень молодым людям?

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Основная цель брака - рождение и воспитание детей. У слишком юных мам организм еще полностью не сформирован, а тут уже такая нагрузка. Детей надо кормить, одевать, развивать, - где юный папаша возьмет средства, если в 14-15-16 лет еще не работает? Рассчитывать на дедушек и бабушек - поступок ребенка, а не взрослого человека. Поэтому закон и предусматривает такой период, чтобы и девичий организм полностью сформировался, и парень имел право на трудоустройство. Считается, что к 18 годам наступает и социальная зрелость, но тут уж кому как повезет, кто-то инфантилом и до 40 лет остается. Сейчас многие семьи не заводят детей. Так живите не регистрируясь.